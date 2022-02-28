Разин о курсе рубля: «У всех возникают какие-то мысли, успокаиваем ребят как можем. Бесследно ситуация не проходит»

ответил на вопрос о том, как игроки воспринимают изменения курса рубля.

– Сейчас ваши легионеры нервничают? Ведь курс рубля падает, зарплаты иностранцев, которые получают в рублях – тоже. Как вы их успокаиваете?

– Эти разговоры мы оставим внутри команды.

Не только у иностранцев, но и у всех возникают какие-то мысли по этой ситуации. Мы успокаиваем ребят как можем. Бесследно эта ситуация не проходит.

Ребята об этом думают, и мы стараемся почистить их головы, чтобы они думали только о тренировках и матчах, – заявил главный тренер череповецкого клуба.

В первом раунде Кубка Гагарина «Северсталь» сыграет с московским «Динамо».