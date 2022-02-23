Разин в шутку обратился к Федерации хоккея Финляндии: «Возмущен вашей работой. Тренеры КХЛ обучали ваших игроков, где наши звания?»

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Андрей Разин в шутку обратился к Федерации хоккея Финляндии.

Главный тренер «Северстали» в инстаграме высказался касательно победы сборной Финляндии на Олимпиаде-2022.

Напомним, команда обыграла сборную России со счетом 2:1 в финале турнира.

За Финляндию выступал нападающий «Северстали» Йоонас Няттинен.

Отметим, что в роли переводчика на финский язык выступил эстонский форвард Роберт Рооба, ранее игравший в Финляндии.

«Уважаемая Федерация хоккея Финляндии, прошло три дня как вы стали олимпийскими чемпионами. Но до сих пор к нам в клуб не поступал запрос на предоставление документов для присвоения звания заслуженный тренер Финляндии.

Я возмущен вашей работой. Мы, тренеры КХЛ и «Северстали» в частности, не покладая рук обучали ваших хоккеистов. Готовили их. Где наши звания?

Если есть пенсия [за это звание], тогда отдельная просьба предоставить это звание Владимиру Крикунову. Он подготовил Хиетанена, поэтому тоже достоин этого.

А если пенсии нет, возьмем машинами», – сказал Разин.

 
 
 
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Публикация от РАЗИН А В (@razin.a.v)

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