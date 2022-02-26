Николай Бобров о скаутинге: «Система улучшается при всей критике российского хоккея и КХЛ. Крылов и Волков проделывают колоссальную работу в «Авангарде»

Николай Бобров рассказал о развитии скаутинга в российском хоккее.

– В чем плюсы скаутинга? У нас не все клубы даже сейчас имеют селекционные отделы.

– Есть две вертикали. Первая – российских игроков.

Так как в нет уже системы драфта, то по этой вертикали нужно знать и понимать досконально все рынки Российской Федерации и наших соседей – Беларусь, Казахстан, Латвия и так далее.

То есть нужно знать ребят с 12-13 лет, так как отбор идет на ранней стадии. Так сложилась система. Соответственно, нужны люди, которые знают регионы и развитие этих ребят в разном субъекте, чтобы привлечь семьи и этих детей в свой клуб.

Яркие тому примеры – СКА, ЦСКА, и . Крылов и Волков проделывают колоссальную работу в Омске по привлечению молодых игроков. Без этой вертикали сложно руководить командой в условиях потолка зарплат, только покупая зрелых игроков. Это не работает, как я считаю.

Вторая вертикаль – импортные игроки, за которых в КХЛ идет колоссальная гонка вооружений. Они, как правило, являются одними из лидеров клубов лиги по статистике хотя бы. Нужны люди, которые знают иностранных игроков – рынок НХЛ, АХЛ и всех европейских лиг.

Это два департамента, которые должны иметь место в каждом клубе. Каждая команда нуждается в молодых игроках, и каждый клуб постоянно покупает иностранных хоккеистов.

– Я понимаю, что мы далеки от НХЛ в плане скаутинга, но стал ли этот институт в России лучше?

– Даже при всей критике российского хоккея и КХЛ, все равно система улучшается. Невозможно построить город или страну за короткий срок, посмотрите, сколько строилась НХЛ. Улучшается и лига, и процессы. Многие клубы, которые идут в тренде или пытаются его опередить, имеют эти департаменты.

Может быть, не в таком объеме, как в НХЛ, но, например, мы уже говорили про СКА или видели, что в ЦСКА происходило, когда у генерального менеджера есть главный скаут. В то время им был Алексей Волков – нереальный профессионал на самом деле.

В клубах, которые понимают и жаждут модернизации – это все появляется и происходит, а самое главное – улучшается. В некоторых командах, конечно, этого нет, потому что нет ресурсов как человеческого, так и финансового.

Бюджеты клубов и команд КХЛ среднего и ниже среднего уровня на скаутинг – несопоставимы.

Но в элитных командах лиги ситуация улучшается в лучшую сторону, – сказал заместитель директора по развитию молодых хоккеистов.