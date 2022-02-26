Кадейкин об Олимпиаде: «Нельзя сказать, что это рядовое событие, но ограничения вносили свои коррективы. Не удалось прочувствовать атмосферу»

Александр Кадейкин поделился впечатлениями от поездки на Олимпиаду.
Кадейкин не провел ни одной игры в Пекине, поскольку был запасным игроком сборной России.
– Как ребята в команде встретили?
– Поздравили с возвращением, встретили с теплыми эмоциями. Не сказать, что как-то особенно, но в позитивном ключе.
– Какие впечатления остались от Олимпиады?
– При любых раскладах Олимпиада есть Олимпиада! Нельзя сказать, что это было рядовое событие, но ограничения вносили свои коррективы.
Да, не удалось прочувствовать полностью атмосферу, как было раньше. Но интересно было побывать в Пекине.
– Как удавалось переключаться после постоянных тренировок?
– Как-то старались себя занимать и не сидеть на одном месте.
Ездили смотреть интересные игры других команд. И канадцев удалось посмотреть, и шведов – это большой плюс. Все прошло легко, – сказал нападающий «Салавата Юлаева».