Кадейкин об Олимпиаде: «Нельзя сказать, что это рядовое событие, но ограничения вносили свои коррективы. Не удалось прочувствовать атмосферу»

поделился впечатлениями от поездки на Олимпиаду.

Кадейкин не провел ни одной игры в Пекине, поскольку был запасным игроком сборной России.

– Как ребята в команде встретили?

– Поздравили с возвращением, встретили с теплыми эмоциями. Не сказать, что как-то особенно, но в позитивном ключе.

– Какие впечатления остались от Олимпиады?

– При любых раскладах есть Олимпиада! Нельзя сказать, что это было рядовое событие, но ограничения вносили свои коррективы.

Да, не удалось прочувствовать полностью атмосферу, как было раньше. Но интересно было побывать в Пекине.

– Как удавалось переключаться после постоянных тренировок?

– Как-то старались себя занимать и не сидеть на одном месте.

Ездили смотреть интересные игры других команд. И канадцев удалось посмотреть, и шведов – это большой плюс. Все прошло легко, – сказал нападающий .