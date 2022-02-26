Кайру о победном голе в игре с «Баффало»: «Барбашев отлично сыграл в обороне и позволил нам убежать в отрыв»

Джордан Кайру отметил вклад Ивана Барбашева в победу над «Баффало» (5:3).

Кайру набрал 3 (2+1) балла в этой игре. Теперь на его счету 48 (20+28) очков в 47 матчах сезона.

«Забить 20 голов за сезон – это очень круто, со мной такое впервые. Мне просто нужно было обратить внимание на те вещи, которые делают мою игру лучше. И сегодня у меня это получилось. Я старался быстрее передвигать ногами и работать еще усерднее.

Победный гол после передачи Барбашева? Барби отлично сыграл в обороне и позволил убежать нам в быстрый отрыв, который привел к забитому голу», – сказал нападающий «Сент-Луиса».

Барбашев против «Баффало»: 3 передачи, 2 броска и «+2» за 17:04