Тарасенко о шайбе «Филадельфии»: «Отличная работа всех пятерых парней на льду. Все были вовлечены в комбинацию»

рассказал о победной шайбе в матче с «Филадельфией» (4:1).

Форвард выделил игру всей пятерки в этом эпизоде.

«Мы знали, что наша смена идет сразу после того, как мы пропустили гол. Мы просто старались владеть шайбой в зоне атаки, контролировать ее. Томас сделал хороший пас. Он вообще-то отдал несколько таких передач в этом сезоне, а я раньше с них не забивал.

Но мы играли хорошо, я получил шанс, и вообще это была отличная работа всех пятерых парней на льду. Все пять ребят были вовлечены в комбинацию. Это был хороший гол.

Мы чувствовали свою ответственность перед своим голкипером. Это была наша вина, что в предыдущих матчах мы играли не слишком хорошо, когда он был в воротах. Это важная игра и для него, и для нас. И мы показали ответственный хоккей.

Мы очень рады за Джордана, он сыграл восхитительно. Был нашим лучшим хоккеистом на льду, делал нереальные сэйвы. Мы за него очень-очень счастливы», – сказал Тарасенко.