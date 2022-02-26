Беруби о Костине: «Он стал играть ближе к воротам, намного лучше использовать свою скорость. Клим быстро прогрессирует»

Крэйг Беруби отметил прогресс в игре форварда Клима Костина.
«Сейчас он действительно стал активнее идти на ворота.
Я вижу, что он стал играть ближе к воротам. Плюс он стал намного лучше использовать свою скорость.
Он получает шайбу на открытом пространстве и идет с ней на ворота. Или уже находится перед воротами.
За последнее время он забил пару голов, что тоже приятно. На мой взгляд, сейчас он быстро прогрессирует», – заявил главный тренер «Сент-Луиса».
Костин набрал 9 (4+5) очков в 36 матчах чемпионата НХЛ. Россиянин идет вторым в команде по количеству примененных силовых приемов (87).