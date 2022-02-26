Беруби о Костине: «Он стал играть ближе к воротам, намного лучше использовать свою скорость. Клим быстро прогрессирует»

Теги Сент-Луис НХЛ Крэйг Беруби Клим Костин Хоккей

Крэйг Беруби отметил прогресс в игре форварда Клима Костина.

«Сейчас он действительно стал активнее идти на ворота.

Я вижу, что он стал играть ближе к воротам. Плюс он стал намного лучше использовать свою скорость.

Он получает шайбу на открытом пространстве и идет с ней на ворота. Или уже находится перед воротами.

За последнее время он забил пару голов, что тоже приятно. На мой взгляд, сейчас он быстро прогрессирует», – заявил главный тренер «Сент-Луиса».

Костин набрал 9 (4+5) очков в 36 матчах чемпионата НХЛ. Россиянин идет вторым в команде по количеству примененных силовых приемов (87).

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