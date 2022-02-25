Шарипзянов о Ковальчуке: «Немного подвели его со вторым местом. Видно, как он переживал, первая игра 1:0 – поседел наполовину»

рассказал, как Илья Ковальчук переживал за сборную России на .

– С вами был генеральный менеджер . Какую роль он сыграл в команде на Олимпиаде?

– В Илье живет энергия игрока. Думаю, он еще не до конца трансформировался в менеджера. Тем более он не закончил еще карьеру.

Видно было, как он переживал, тем более первые две игры. Первая игра 1:0, он поседел наполовину.

С ним было приятно находиться, он и в Новогорске был. И на лёд выходил. Не с командой, конечно, с вратарями.

У него до сих пор горят глаза, до сих пор живёт хоккеем. Хотелось бы, чтобы такой игрок был в раздевалке – и на Олимпиаде, и здесь.

У него получилось собрать хороший коллектив. Немного мы подвели его со вторым местом, но, как он сказал, ни к кому претензий нет – все бились, сражались, но немного не вышло, – заявил защитник сборной России.