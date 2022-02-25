Павел Порядин: «Я за мир, неприятно все это смотреть. Осадок грустный»

Нападающий высказался о ситуации на Украине.

– Как реагируете на новости из Украины?

– Тяжелая ситуация. Я за мир.

Поэтому, конечно, неприятно все это смотреть и портить настроение. Тяжело комментировать все это.

Хочу, чтобы спорт был спортом. Чтобы все ребята горели и играли. Осадок грустный, без настроения на это все смотришь, – заявил Порядин.

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.