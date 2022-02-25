Павел Порядин: «Я за мир, неприятно все это смотреть. Осадок грустный»

Нападающий «Нефтехимика» Павел Порядин высказался о ситуации на Украине.
– Как реагируете на новости из Украины?
– Тяжелая ситуация. Я за мир.
Поэтому, конечно, неприятно все это смотреть и портить настроение. Тяжело комментировать все это.
Хочу, чтобы спорт был спортом. Чтобы все ребята горели и играли. Осадок грустный, без настроения на это все смотришь, – заявил Порядин.
24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.
По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.