Генменеджер «Авангарда»: «Не сказал бы, что рубль валится. Он в турбулентности – то вскакивает, то отскакивает. Панических атак в команде нет»

прокомментировал ситуацию с волатильностью курса рубля.

– Рубль валится по отношению к валюте. Отражается ли как-то это на легионерах команды сейчас? И может ли это как-то отразиться на новых контрактах как-то с хоккеистами-иностранцами? Обращают ли они внимание на то, что происходит в мире? Мешает ли это как-то им тренироватьcя, работать?

– Я бы не сказал, что рубль валится. Он в турбулентности – то вскакивает, то отскакивает.

Мы живем с этим достаточно давно. Иностранцы все понимают все риски, все профессионалы.

Какой-то обеспокоенности и лишних вопросов по этому поводу я лично не получаю. Мы общаемся с ребятами о происходящем.

Есть какие-то человеческие опасения, они никому не чужды, и ребята переживают из-за происходящего, но каких-то панических атак по поводу колебания рубля в нашей команде не присутствуют.

Все готовятся к плей-офф, материальные блага на втором плане, – заявил генеральный менеджер .

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