Паризе забросил 400-ю шайбу в НХЛ. Он стал 5-м игроком с драфта-2003 с таким достижением

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Зак Паризе забросил 400-ю шайбу в НХЛ

37-летний форвард отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (3:3, 3-й период). 

Паризе стал 5-м игроком с драфта-2003, достигшим этой отметки. Ранее это удалось Эрику Стаалу (441), Джо Павелски (412), Джеффу Картеру (412) и Кори Перри (400). 

Последние трое тоже забросили свои 400-е шайбы в этом сезоне, Перри сделал это вчера в матче «Тампы» с «Эдмонтоном». 

В активе Паризе стало 831 (400+431) очко в 1107 играх. В текущем сезоне – 21 (7+14) балл в 47 матчах. 

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