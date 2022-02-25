Паризе забросил 400-ю шайбу в НХЛ. Он стал 5-м игроком с драфта-2003 с таким достижением

забросил 400-ю шайбу в .

37-летний форвард отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с (3:3, 3-й период).

Паризе стал 5-м игроком с драфта-2003, достигшим этой отметки. Ранее это удалось Эрику Стаалу (441), (412), Джеффу Картеру (412) и (400).

Последние трое тоже забросили свои 400-е шайбы в этом сезоне, Перри сделал это вчера в матче «Тампы» с «Эдмонтоном».

В активе Паризе стало 831 (400+431) очко в 1107 играх. В текущем сезоне – 21 (7+14) балл в 47 матчах.