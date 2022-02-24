Назаров о драке с «Авангардом»: «Такие элементы шоу в КХЛ вообще отсутствуют. Команды начали побаиваться «Сочи»

вспомнил события матча с «Авангардом», который начался с массовой драки.

– Каким моментом в исполнении команды в текущем сезоне вы можете по-настоящему гордиться?

– Безусловно, это матчи с «Авангардом», «Северсталью» и «Автомобилистом» на выезде.

В каких-то играх мы брали очки, в каких-то – нет. Но в тех, в которых нам это удавалось, был очень сильный заряд.

– Наверное, самым памятным моментом от в сезоне стала драка перед игрой с «Авангардом». Согласны ли с тем, что подобных элементов шоу в маловато?

– Все помнят этот матч. Повеселились тогда, нам чуть-чуть не хватило до победы. На последних минутах неудачно сыграл наш вратарь. Он потерял ворота, и забросил нам. Главное, что очко взяли.

Касаемо драки перед началом игры – такие элементы шоу в лиге вообще отсутствуют. Их не хватает, но это вопрос не ко мне.

Мы будем делать все возможное, чтобы его было как можно больше, но в рамках регламента.

– Не в обиду предыдущим тренерам, но с вашим приходом на «Сочи» снова обратили внимание. Считаете ли вы это достижением в своей работе на берегах Черного моря?

– Я должен был это сделать, чтобы с нами считались.

Команды, которые сюда приезжали, начали побаиваться нас, потому что понимали, что мы будем биться не на шутку, – заявил главный тренер южан.

Массовая драка – прямо со вбрасывания. Так Назаров отметил 600-й матч в КХЛ