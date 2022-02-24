Андрей Назаров: «Вы увидите совершенно другой хоккей от «Сочи» в следующем сезоне. Это будет забористая команда»

ожидает перемены в игре «Сочи» в следующем сезоне .

– Пожалуй, уже сейчас можно потихоньку подводить итоги сезона. Каким он получился лично для вас?

– Сезон получился скомканным. Могли сыграть и лучше, но немножко недоговорили. Не хватило нам несыгранных восьми матчей.

Конечно, когда команда не попадает в плей-офф, это обидно и досадно. Хочу извиниться перед болельщиками. К сожалению, такое иногда случается.

Молодым ребятам нужно время, чтобы раскрыться в полную силу. Думаю, что через год вы увидите совершенно другой хоккей в исполнении «Сочи».

– Как бы оценили выступление команды?

– У нас были интересные отрезки по пять-шесть матчей, когда мы набирали очки.

Были и провалы, но это объяснимо тем, что у нас молодая команда. Надо допускать как можно меньше провалов и начинать хорошие отрезки с начала сезона.

Думаем сейчас над тем, как это сделать. Если у нас все получится, то команда будет идти в зоне плей-офф.

– Каким будет «Сочи» в следующем сезоне?

– Безусловно, это будет забористая команда, которая будет биться в каждом матче и стараться выиграть.

Надеюсь, что пандемия в новом сезоне отстанет от нас, и дворец «Большой» будет полным. Хотелось бы, чтобы болельщики радовались победам , – заявил главный тренер южан.