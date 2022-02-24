Владимир Плющев: «КХЛ добилась уравниловки за счет понижения привлекательности хоккея от лидеров, а не роста уровня средних команд»

считает, что в плей-офф может случиться все что угодно.

– Уже через неделю стартует плей-офф КХЛ. Первый вопрос довольно традиционный – кого видите фаворитом розыгрыша Кубка Гагарина?

– Если честно, я даже затрудняюсь назвать фаворита. КХЛ же добивалась уравниловки возможностей клубов и, кажется, своего добилась. Правда, не за счет роста уровня средних команд, а за счет понижения привлекательности хоккея от лидеров.

Так что все будет зависеть от суммы мелких факторов. Например, вратарь одной из команд сыграет как никогда. Конечно, есть традиционные команды, на которые будем все смотреть. Но сейчас в плей-офф может случиться все что угодно. Одни понизили свой уровень, другие остались на том же.

И самое печальное, что верх равняется на низ, а не наоборот. И это не дает роста мастерства игроков в КХЛ и, как следствие, зрелищности на площадке, – заявил заслуженный тренер России.