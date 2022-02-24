Тренер «Далласа»: «Гурьянов просто летал по площадке в игре с «Виннипегом»

Рик Боунесс считает, что Денис Гурьянов летал по площадке в игре с «Виннипегом» (3:2 ОТ).
В этом матче россиянин забил 7-й гол в сезоне.
Он играл в звене с Тайлером Сегином и Джейми Бенном.
«Денис просто летал по площадке сегодня.
Когда Сегин и Бенн начинают двигаться по площадке так, как сегодня, химия тут же появляется. Когда хотя бы один из них не катается, – химия пропадает.
То, как катался Джейми сегодня, меня приятно удивило. Такого катания я не видел у него давно. И Сегин также хорошо двигался.
Мы не можем каждый вечер полагаться на голы одной тройки Роопе Хинтца. Нам нужны голы из других звеньев тоже. Сегодня звено Сегина сделало разницу. Этим парням нужно использовать скорость, бежать, не останавливаться и не замедляться», – сказал главный тренер «Далласа».