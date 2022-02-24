Тренер «Далласа»: «Гурьянов просто летал по площадке в игре с «Виннипегом»

Рик Боунесс считает, что летал по площадке в игре с «Виннипегом» (3:2 ОТ).

В этом матче россиянин забил 7-й гол в сезоне.

Он играл в звене с и .

«Денис просто летал по площадке сегодня.

Когда Сегин и Бенн начинают двигаться по площадке так, как сегодня, химия тут же появляется. Когда хотя бы один из них не катается, – химия пропадает.

То, как катался Джейми сегодня, меня приятно удивило. Такого катания я не видел у него давно. И Сегин также хорошо двигался.

Мы не можем каждый вечер полагаться на голы одной тройки . Нам нужны голы из других звеньев тоже. Сегодня звено Сегина сделало разницу. Этим парням нужно использовать скорость, бежать, не останавливаться и не замедляться», – сказал главный тренер .