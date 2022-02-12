Гурьянов о голевых передачах: «Если не можешь нормально бросить, то нужно делать пас. Сам не знаю, как это получается»

Нападающий ответил на вопрос о том, почему он стал делать больше результативных передач.

«Я сам не знаю, как это получается. Сначала я ищу возможность для броска.

Но если вижу, что на меня выкатывается защитник, который может заблокировать мой бросок, то я стараюсь сделать хорошую передачу. Если не можешь нормально бросить, то нужно делать пас. Но все зависит от ситуации».

Да, наша химия остается на хорошем уровне [с и ].

Мы по-прежнему стараемся показывать жесткую игру и всеми силами пытаемся помочь команде добиться победы. Для нас это самое главное, мы все делаем одно дело…

Тайлер – отличный хоккеист, и мне нравится играть с ним. У нас получается хорошее взаимодействие. Он играет в хороший хоккей.

Джейми – наш капитан, который всегда готов заступиться за партнеров. И его сегодняшний поступок положительно повлиял на команду», – сказал Гурьянов.