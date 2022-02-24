Евгений Малкин: «Я знаю, что когда показываю свой лучший хоккей, мои партнеры, кем бы они ни были, получат шансы отличиться»

Теги Питтсбург Евгений Малкин Джефф Картер НХЛ Дэнтон Хейнен Хоккей

Евгений Малкин высказался касательно химии в звене с Джеффом Картером и Дэнтоном Хейненом.

«В последних двух матчах я играл с Карти и Хензи. Думаю, у нас получалось неплохо.

Но у нас в команде хватает классных игроков, поэтому я предпочитаю концентрироваться на своей игре. Я знаю, что когда показываю свой лучший хоккей, мои партнеры, кем бы они ни были, получат шансы отличиться.

Однако я определенно надеюсь, что в нынешнем сочетании мы поиграем подольше. Когда мы наладим химию и научимся быстрее понимать друг друга, нам станет проще помогать команде добиваться побед», – сказал Малкин.

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