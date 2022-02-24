Евгений Малкин: «Я знаю, что когда показываю свой лучший хоккей, мои партнеры, кем бы они ни были, получат шансы отличиться»

высказался касательно химии в звене с и Дэнтоном Хейненом.

«В последних двух матчах я играл с Карти и Хензи. Думаю, у нас получалось неплохо.

Но у нас в команде хватает классных игроков, поэтому я предпочитаю концентрироваться на своей игре. Я знаю, что когда показываю свой лучший хоккей, мои партнеры, кем бы они ни были, получат шансы отличиться.

Однако я определенно надеюсь, что в нынешнем сочетании мы поиграем подольше. Когда мы наладим химию и научимся быстрее понимать друг друга, нам станет проще помогать команде добиваться побед», – сказал Малкин.