Любушкин о дебюте за «Торонто»: «Невероятно счастлив играть здесь. Для меня это большой опыт»

поделился впечатлениями от дебюта за .

Российский защитник впервые сыграл за новую команду в матче регулярного чемпионата с (3:4 ОТ).

Недавно он перешел в «Лифс» из «Аризоны» в результате обмена.

«Мы играли в неплохой, жесткий хоккей, имели шанс на победу. Конечно, в эпизоде с их третьим голом мне нужно было сыграть лучше. Но я не попал по шайбе. Что касается привыкания, то если ты профессиональный игрок, то привык к постоянным изменениям.

И по большому счету это неважно, потому что тебе всегда надо играть хорошо и полностью отдаваться на льду. Мне просто нужно играть в свой хоккей.

Я невероятно счастлив играть здесь. Для меня это большой опыт. Просто невероятный», – сказал Любушкин.