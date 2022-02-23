Любушкин о дебюте за «Торонто»: «Невероятно счастлив играть здесь. Для меня это большой опыт»

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Илья Любушкин поделился впечатлениями от дебюта за «Торонто»

Российский защитник впервые сыграл за новую команду в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (3:4 ОТ). 

Недавно он перешел в «Лифс» из «Аризоны» в результате обмена. 

«Мы играли в неплохой, жесткий хоккей, имели шанс на победу. Конечно, в эпизоде с их третьим голом мне нужно было сыграть лучше. Но я не попал по шайбе. Что касается привыкания, то если ты профессиональный игрок, то привык к постоянным изменениям.

И по большому счету это неважно, потому что тебе всегда надо играть хорошо и полностью отдаваться на льду. Мне просто нужно играть в свой хоккей.

Я невероятно счастлив играть здесь. Для меня это большой опыт. Просто невероятный», – сказал Любушкин. 

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