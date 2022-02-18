Лайне сделал 9-й хет-трик в НХЛ в матче с «Чикаго» и набрал 300-е очко. У него 10 голов в последних 7 играх

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Патрик Лайне сделал 9-й хет-трик в НХЛ в матче с «Чикаго» (7:4). 

В активе 23-летнего форварда «Коламбуса» стало 31 (16+15) очко в 29 играх текущего сезона. 

В возрасте до 24 лет больше хет-триков только у 3 игроков – Уэйна Гретцки (32), Марио Лемье (21) и Майка Босси (16). 

Кроме того, финн достиг отметки 300 очков за карьеру – у него теперь 302 (166+136) балла в 380 играх.

Лайне – 3-й игрок с драфта НХЛ-2016 (был выбран под 2-м номером), кому это удалось. Его опередили Остон Мэттьюс («Торонто», 1-й номер) и Мэттью Ткачак («Калгари», 6-й номер). 

Добавим, что в последних 7 матчах у Лайне 10 голов. 

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