Мусин расторг контракт с «Витязем» и перешел в финский «Кярпят»

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Дамир Мусин продолжит карьеру в чемпионате Финляндии.

Защитник и «Витязь» договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию. Права на игрока остаются за подмосковным клубом.

«Лечу играть за «Кярпят». Завтра встречусь с ребятами на тренировке в Подольске, а вечером у меня самолет до Хельсинки. Оттуда – в Оулу.

Полечу один, семья остается в Подольске – супруга Юлия и наш маленький сын Карим», – заявил хоккеист.

В этом сезоне Мусин провел 39 матчей в чемпионате КХЛ и набрал 6 (1+5) очков при полезности «минус 2».

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