Мусин расторг контракт с «Витязем» и перешел в финский «Кярпят»

Дамир Мусин продолжит карьеру в чемпионате Финляндии.
Защитник и «Витязь» договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию. Права на игрока остаются за подмосковным клубом.
«Лечу играть за «Кярпят». Завтра встречусь с ребятами на тренировке в Подольске, а вечером у меня самолет до Хельсинки. Оттуда – в Оулу.
Полечу один, семья остается в Подольске – супруга Юлия и наш маленький сын Карим», – заявил хоккеист.
В этом сезоне Мусин провел 39 матчей в чемпионате КХЛ и набрал 6 (1+5) очков при полезности «минус 2».