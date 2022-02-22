Мусин расторг контракт с «Витязем» и перешел в финский «Кярпят»

продолжит карьеру в чемпионате Финляндии.

Защитник и договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию. Права на игрока остаются за подмосковным клубом.

«Лечу играть за . Завтра встречусь с ребятами на тренировке в Подольске, а вечером у меня самолет до Хельсинки. Оттуда – в Оулу.

Полечу один, семья остается в Подольске – супруга Юлия и наш маленький сын Карим», – заявил хоккеист.

В этом сезоне Мусин провел 39 матчей в чемпионате и набрал 6 (1+5) очков при полезности «минус 2».