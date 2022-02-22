Михайлов о штабе сборной: «Тренеры должны отчитаться перед общественностью. Объяснить, чего не хватило для победы над финнами»

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Борис Михайлов призвал тренеров сборной России отчитаться перед общественностью. 

Двукратный олимпийский чемпион подвел итоги Олимпиады-2022 в Пекине. 

– Как вы думаете, должен ли этот тренерский штаб возглавлять сборную России и на чемпионате мира?

– Мы где-то недовольны вторым местом, но все равно это серебряные медали. Я считаю, что этот тренерский штаб должен остаться и готовить нашу команду к чемпионату мира.

Но, прежде всего, они должны отчитаться перед общественностью, почему такой результат получился. Тренеры должны объяснить, чего не хватило для победы над финнами в финале.

– Вы лично довольны работой тренеров на Олимпиаде?

– Второе место – хорошее, но перед тренерским штабом стояла задача завоевание золотых медалей и она не выполнена, – сказал Михайлов. 

Олимпиада показала, что мы на грани развала как хоккейная нация. Это были полтора месяца бесконечной склоки

Серебро в Пекине – нормальный итог. Но все, кто обещал победу и говорил, что главное – результат, должны уйти

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Серебро Пекина в хоккее – хороший результат?
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