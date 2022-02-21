Гусев о том, что можно было изменить в финале: «Не пропустить гол в начале третьего периода. Думаю, игра бы сложилась по-другому»

Теги Сборная России по хоккею Сборная Финляндии по хоккею Никита Гусев Олимпиада-2022 олимпийский хоккейный турнир Спорт-Экспресс Хоккей

Никита Гусев поделился мыслями о поражении в финале Олимпиады-2022.

Российская команда проиграла финнам со счетом 1:2.

– Что можно было бы изменить в финале?

– Не пропустить гол в начале третьего периода. Думаю, игра бы сложилась по-другому.

– Что чувствовали в последние секунды? Верили в чудо?

– Конечно, до последнего была надежда, что мы сравняем счет. Но получилось так, как получилось.

– Вы отдали шесть голевых передач, определили всех в команде по очкам, но так и не забили. Это грызло вас до финала?

– Я могу миллион раз повторить, что для меня важны победы команды. Если так лучше, то буду отдавать и могу вообще никогда не забивать, – сказал форвард сборной России.

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