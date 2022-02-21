Следж-хоккеист Лисов попросил Пyтина, чтобы Паралимпиада освещалась в СМИ так же объемно, как и Олимпиада

Следж-хоккеист Дмитрий Лисов хочет, чтобы Паралимпиада объемно освещалась в СМИ.

Он сообщил об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, сегодня Пyтин провел встречу с российскими паралимпийцами в блиц-формате. Мероприятие прошло в форме видеоконференции. Президент России дал слово следж-хоккеисту Лисову.

«Приятно, что вы меня знаете!

Десять лет назад была создана наша команда. Почти пять лет мы шли к Играм в Сочи... И в честной борьбе заняли второе место.

К сожалению, по независящим от нас причинам мы не участвовали в предыдущих зимних Играх в Корее. Нас отстранили, и мы были исключены из мировой турнирной таблицы. Но в короткие сроки мы смогли вернуться на верхние строчки турнирной таблицы. Игр в Китае мы ждали долгие восемь лет... Традиционные соперники для нас – сборные Канады и США, но сборная Китая хочет показать свой максимум!

И мы хотим приблизиться наконец к золотым медалям. Владимир Владимирович, перед этими Играми в Токио наши коллеги-спортсмены обратились к вам с просьбой, чтобы Паралимпийские игры освещались в средствах массовой информации так же объемно, как и Олимпийские игры. И для нас это очень важно и нужно! Тем более что во времена пандемии болельщики не смогут посетить Пекин. А нам очень нужна эта поддержка. И мы надеемся, что вы нам поможете в этом», – сказал Лисов.

Напомним, в августе 2016 года Международный паралимпийский комитет (МПК) объявил о решении отстранить от Паралимпийских игр-2016 всю сборную России. Такое решение было принято на основании доклада Ричарда Макларена, в котором утверждалось, что применение допинга поощрялось в России на государственном уровне. В сентябре 2017 года МПК отказал ПКР в восстановлении членства в организации. На Играх-2018 российские спортсмены выступали в качестве нейтральных паралимпийских атлетов.

Паралимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 13 марта.