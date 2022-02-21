Путин – российским паралимпийцам: «Верю, вы готовы достойно и честно отвечать на любой вызов и побеждать. Знайте, что в России искренне гордятся вами»

Президент России Владимир Путин обратился к российским паралимпийцам в преддверии Паралимпиады в Пекине.

«Верю, вы готовы достойно и честно отвечать на любой вызов и побеждать. И в полной мере проявите свой боевой характер и покажете максимум своих возможностей. Знайте, что здесь, в России, вас очень любят, искренне гордятся вами и будут за вас болеть», – сказал Путин на встрече с членами паралимпийской команды России.

«Каждый раз, наблюдая за вашими выступлениями, узнавая ваши истории успеха, невозможно не поражаться. Какую же волю, какой характер надо иметь человеку, чтобы не только преодолеть недуг, но и найти опору, смысл своей жизни в спорте высших достижений.

Поэтому прежде всего хотел бы поблагодарить вас, ваших товарищей по команде за ваш выбор и преданность спорту, за ваш пример победного настроя, целеустремленности, умения держать удар, который дает миллионам людей уверенность и надежду, позволяет расширить границы возможного», – отметил глава государства.

урок отзывчивости, равноправия и справедливости сегодня важен как никогда. Мир остро нуждается в мощной объединяющей силе спорта, в благородных принципах соперничества. Нуждается в вашей позитивной энергии и активности, которые преображают общество, воспитывают в людях, особенно в молодежи, нравственную зрелость.

Уверен, предстоящие Игры внесут свой вклад в укрепление дружбы и взаимопонимания. А сильные духом паралимпийцы подарят болельщикам не только зрелищные выступления и новые рекорды, но и осознание того, что в жизни действительно важно и значимо», – добавил Путин.

Паралимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 13 марта.