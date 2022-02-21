Пyтин провел встречу с паралимпийцами в блиц-формате. В графике пpeзидента было заседание Совбеза

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Президент РФ Владимир Путин провел встречу с российскими паралимпийцами в блиц-формате.

Мероприятие прошло в форме видеоконференции.

Разговор ограничился общением со спортсменами, которые тренируются в Алтае и Южно-Сахалинске.

Как отмечает «Коммерсантъ», изначально планировалось более масштабное мероприятие, однако в этот день в графике Путина появилось заседание Совбеза.

Кроме того, ему предстояло совещание с членами правительства по поводу реализации посланий президента 2020 и 2022 годов.

Паралимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 13 марта.

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