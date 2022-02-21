Владислав Третьяк: «Валиева – одна из ведущих фигуристок мира. Надеюсь, ее признают олимпийским чемпионом»

Теги ФХР Владислав Третьяк Олимпиада-2022 женское катание ТАСС Камила Валиева Хоккей

Владислав Третьяк считает, что Камила Валиева является одной из ведущих фигуристок мира.

Ранее стало известно, что в декабре во время чемпионата России фигуристка сдала положительную допинг-пробу на триметазидин. Спортивный арбитражный суд (CAS) позволил ей продолжить выступление на Олимпиаде. Решение о золотых медалях командного турнира, в котором участвовала Валиева, будет приниматься позже. По итогам короткой и произвольной программ 15-летняя спортсменка заняла четвертое место.

– Нельзя не упомянуть про драму Камилы Валиевой.

– Да, ей выпало такое испытание. Для 15-летней девчонки это очень сильный удар. И взрослый человек мог такое не выдержать.

Самое главное – не опускать руки, все-таки, я надеюсь, ее признают олимпийским чемпионом.

Она является одной из ведущих фигуристок мира, и хотел бы пожелать ей удачи, чтобы она не бросала фигурное катание, а доказала, что это все ошибки, – сказал президент ФХР.

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