Шестеркин – 1-я звезда матча с «Бостоном»: 23-я победа в сезоне, 31 отраженный бросок из 32 и 6 сэйвов в серии буллитов

Вратарь защищал ворота команды в матче с (2:1 Б) и был признан первой звездой.

В основное время и в овертайме россиянин отразил 31 бросок из 32.

До конца овертайма он не доиграл, так как его сняли с игры за 41 секунду до его окончания для тестирования на сотрясение мозга.

Это произошло из-за столкновения с Крэйгом Смитом, который был наказан малым штрафом за атаку вратаря.

Раздосадованный россиянин ударил клюшкой по стеклу, покидая лед. Вышедший на замену Александр Георгиев не успел отразить ни одного броска.

Тем не менее, Шестеркин успел вернуться в ворота к началу серии буллитов.

«Ко мне подошли медицинские работники и дали анкету, которую я довольно быстро заполнил.

К счастью, я успел вовремя вернуться и сделать все эти сэйвы на буллитах. Трибуны дали мне столько энергии, что я не мог сделать ничего другого, кроме как спасти игру», – сказал Шестеркин.

В серии буллитов, затянувшейся до 9 раундов, Шестеркин пропустил только 2 раза, сделав 6 сэйвов. Еще одна попытка «Брюинс» завершилась промахом.