Жамнов о Ковальчуке: «Он справляется с должностью. Хочется, чтобы этот штаб и этот генменеджер дальше работали в сборной»

хочет, чтобы остался генменеджером сборной России.

Главный тренер национальной команды заявил, что хочет полностью сохранить штаб, работавший на Олимпиаде-2022.

Россияне выиграли серебряные медали, уступив Финляндии (1:2) в финале.

«Повезло мне вообще, что такой штаб был, и Ковальчук помогал нам. Он справляется с должностью, хочется, чтобы этот штаб и этот генменеджер дальше работал в сборной. Как будет – посмотрим», – сказал Жамнов.

На данный момент 38-летний Ковальчук не объявлял о завершении спортивной карьеры. Его последним клубом был «Авангард», с которым он выиграл Кубок Гагарина в сезоне-2020/21.