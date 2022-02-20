Жамнов о Ковальчуке: «Он справляется с должностью. Хочется, чтобы этот штаб и этот генменеджер дальше работали в сборной»

Алексей Жамнов хочет, чтобы Илья Ковальчук остался генменеджером сборной России.
Главный тренер национальной команды заявил, что хочет полностью сохранить штаб, работавший на Олимпиаде-2022.
Россияне выиграли серебряные медали, уступив Финляндии (1:2) в финале.
«Повезло мне вообще, что такой штаб был, и Ковальчук помогал нам. Он справляется с должностью, хочется, чтобы этот штаб и этот генменеджер дальше работал в сборной. Как будет – посмотрим», – сказал Жамнов.
На данный момент 38-летний Ковальчук не объявлял о завершении спортивной карьеры. Его последним клубом был «Авангард», с которым он выиграл Кубок Гагарина в сезоне-2020/21.