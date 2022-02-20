Тренер Финляндии: «Мастерство россиян так и не проявилось. Финал показался самым легким матчем»

Микко Маннер заявил, что русские игроки не проявили мастерство в финале Олимпиады-2022.

Сборная России проиграла финнам со счетом 1:2.

«У нас достаточно хорошие игроки, поэтому тренерам легко выглядеть хорошими.

Игроки защищались с невероятной самоотдачей, взаимодействовали друг с другом. Почему-то это финальное выступление показалось самым легким из всех.

Картина игры была такова, что сегодня мы владели инициативой, а мастерство россиян так и не проявилось», – сказал тренер сборной Финляндии.

Серебро в Пекине – нормальный итог. Но все, кто обещал победу и говорил, что главное – результат, должны уйти