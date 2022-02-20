Алексей Терещенко: «У Финляндии играли все четыре звена, а у нас полтора. В этом они и превзошли нас»

заявил, что у России играли всего полтора звена в финале Олимпиады.

уступила команде Финляндии (1:2) в финале Олимпийских игр-2022.

– Алексей, как вам качество игры сборной России в финале? Изменилось ли что-то по сравнению с предыдущими матчами?

– Не могу сказать, что качество хоккея изменилось. Увидели все то, что было и ранее – вбрасывание шайбы в чужую зону и постоянный бег. Были, конечно, другие моменты, но они не сильно выделялись по ходу матча.

– До финала было мнение, что Россия сыграет по финскому стилю – осторожный хоккей, контратаки. Сегодня это сработало?

– Не совсем понимаю, что значит «стиль Финляндии». Когда надо, они давят, прессингуют, когда для этого нет возможности – откатываются, чтобы строить плотность в средней зоне. На мой взгляд, это сбалансированный хоккей, а не чей-то стиль. У Кари Ялонена хоккей всегда таким и был. Еще в 2010-х годах, когда он руководил сборной.

Как сейчас помню, его команда всегда была тяжелым соперником. Играли организованно и почти не допускали ошибок – сегодня они это показали. Посмотрите, сколько моментов создали в нападении. России до этого было далеко.

– Выходит, что модель игры Финляндии превзошла Россию? Или не стоит так говорить?

– Не стоит говорить о модели игры и тактических расстановках. У Финляндии команда оказалась сильнее нашей. Играли все четыре звена, а у нас полтора. Вот в этом финны и превзошли нас.

– Значит, все-таки не хватило еще одного звена, которое тащило бы на себе игру России? Даже с учетом того, что играть должна вся команда.

– Соглашусь, что таких людей не хватило, но, как вы и сказали, играть должны все. Это Олимпиада, нет времени на раскачку и прочие вещи. Поэтому говорить, что не хватило одного-второго – это не тот аргумент. Тяжело, когда у одной команды все звенья играют, а у нас всего полтора, как я и сказал ранее. Но не все могут соответствовать этому уровню, – сказал трехкратный чемпион мира в интервью «Бизнес Online».