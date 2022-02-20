Владимир Ткачев: «Два наброса на ворота стоили России золотых медалей. Много говорили про наш скучный хоккей, но хорошая оборона выигрывает титулы»

прокомментировал поражение сборной России от Финляндии.

В воскресенье в финале Олимпиады Россия проиграла Финляндии со счетом 1:2. Финны по ходу встречи нанесли 31 бросок, россияне – 17.



«Как видите, любой наброс, любой бросок – это опасно. Два таких наброса на ворота стоили нам золотых медалей. Не то чтобы где-то мы недоработали, но не создали столько моментов, чтобы забить.

Много говорили по ходу турнира, что наша команда играет в скучный хоккей, не забивает много голов. Но хорошая оборона выигрывает титулы», – сказал форвард сборной России.

Серебро в Пекине – нормальный итог. Но все, кто обещал победу и говорил, что главное – результат, должны уйти

