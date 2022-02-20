Депутат Свищев о сборной России: «Серебро – достойный результат с учетом отсутствия наших основных звезд. Ребята бились»

считает, что сборная России по хоккею добилась достойного результата на .

В финале российская команда уступила Финляндии (1:2).

«Надо поздравить команду. Серебро – это достойный результат с учтом отсутствия наших основных звзд, сложностей этого турнира. Ребята бились до конца.

Может, не все получалось, но серебряная медаль – очень высокое место на Олимпийских играх. Конечно, мы ждали золота, было воодушевление после того, как повели в счете. Говорил с Третьяком, он расстроен. Вместе смотрели предыдущий матч, видел, как он нервничал, переживал.

Когда мы узнали, что не будет хоккеистов из НХЛ, было мнение – играть-то некому. Сегодня увидели, что у нас есть резерв. У сборной России на этой Олимпиаде не было простых матчей. Тем ценнее эта серебряная медаль. Поздравляю команду Третьяка, всех наших спортсменов, тренерский штаб. Это высокое место, хотя надеялись на золото», – сказал Свищев.

Серебро в Пекине – нормальный итог. Но все, кто обещал победу и говорил, что главное – результат, должны уйти

