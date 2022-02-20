Владимир Воробьев о Жамнове и Олимпиаде: «Тренерский штаб справился с работой. Почему бы ему и дальше не работать со сборной?»

считает, что должен остаться тренером сборной России.

Россия в воскресенье уступила Финляндии (1:2) в финале олимпийского турнира в хоккее.

– Мы увидели хороший финал Олимпиады, где цена одной ошибки может стоить золотых медалей. Но надо признать, что финны были сильнее, поэтому результат закономерный.

При этом наших ребят мы можем только похвалить и поздравить с серебряными медалями. Они провели хороший турнир, завоевали серебро. Как говорил Жамнов, выигрывает или проигрывает команда. Так оно и было: мы увидели в Пекине команду.

Есть много положительных моментов, например, игра молодых ребят – того же Никишина или Грицюка. Будущее у нас есть, и дальше можно смотреть с оптимизмом. Медаль на – тоже очень хороший результат.

– Жамнову стоит дальше работать со сборной России?

– Почему бы и нет? Я считаю, тренерский штаб на этом турнире справился со своей работой. Мы неоднократно отмечали, какой коллектив смог собрать в команде Жамнов и .

Для генерального менеджера это тоже был дебют в его новом статусе. Посмотрите, многие сильные сборные остались без медалей. И чехи, и шведы, которые после полуфинала со сборной России вышли пустыми на словаков, – сказал экс-тренер клубов КХЛ.