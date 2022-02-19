Илья Воробьев о победе над Швецией: «Сделан важный шаг в развитии нашего хоккея. Был спад из-за перестройки, сейчас появляются талантливые игроки»

считает, что в развитии российского хоккея сделан важный шаг после победы над Швецией.

Также главный тренер поделился ожиданиями перед финалом Олимпиады-2022 против команды Финляндии.

– очень системная команда, здорово играет в обороне и блокирует очень много бросков.

У них одна из лучших троек в КХЛ. Эта команда делает все для достижения результата. Как сказал тренер финнов, они – воины, но наши ребята тоже воины, и дай бог им удачи и успеха.

Скорее всего, матч решит один гол, и надо будет забить его любыми путями, строго сыграв в обороне и поменьше удаляться, реализовывать свои моменты и не дать сделать этого финнам.

Будет плотная игра – сейчас мы, как и финны, хорошо играем в обороне. Это будет хоккей в противостоянии за первое место, где борьба за каждый метр будет до последней капли крови.

У нас каждая игра определяющая! Вчера был сделан очень важный шаг в развитии нашего хоккея, он развивается.

Был спад в связи с перестройкой, когда уезжали многие игроки и тренеры – сейчас начали появляться молодые и талантливые игроки; надо продолжать работать и развивать эту молодежь, а не метаться из стороны в сторону», – сказал Воробьев.

Фаворит хоккейного финала – не Россия, а Финляндия. Сейчас у нее лучший шанс впервые взять золото Олимпиады