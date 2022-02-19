Словакия впервые выиграла медаль на Олимпиаде

Сборная Словакии впервые в истории выиграла медали Олимпийских игр.
Команда под руководством тренера Крэйга Рэмзи обыграла сборную Швеции (4:0) в матче за третье место на турнире в Пекине.
Таким образом, словаки стали обладателями бронзовых медалей Олимпиады-2022.
До этого самым лучшим достижением сборной Словакии на Олимпийских играх являлось четвертое место в Ванкувере в 2010 году. Тогда словаки уступили канадцам в полуфинале и финнам в матче за третье место.
В Пекине Словакия переиграла команду США (3:2 Б) в четвертьфинале, но проиграла Финляндии (0:2) в полуфинале.
Всего на турнире сборная провела семь матчей и одержала четыре победы.