Словакия впервые выиграла медаль на Олимпиаде

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Сборная Словакии впервые в истории выиграла медали Олимпийских игр.

Команда под руководством тренера Крэйга Рэмзи обыграла сборную Швеции (4:0) в матче за третье место на турнире в Пекине.

Таким образом, словаки стали обладателями бронзовых медалей Олимпиады-2022.

До этого самым лучшим достижением сборной Словакии на Олимпийских играх являлось четвертое место в Ванкувере в 2010 году. Тогда словаки уступили канадцам в полуфинале и финнам в матче за третье место.

В Пекине Словакия переиграла команду США (3:2 Б) в четвертьфинале, но проиграла Финляндии (0:2) в полуфинале.

Всего на турнире сборная провела семь матчей и одержала четыре победы.

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