Карандин об Олимпиаде: «Вспоминаю времена, когда мы могли влиять на судейскую политику. Будем надеяться, они возвращаются»

Юрий Карандин оценил работу арбитров в полуфинальном матче России и Швеции на Олимпиаде.

– Знаете, мне понравилось судейство американца Брюггемана и канадца Гуена в нашем полуфинале со шведами. Они выбрали четкую линию, стараясь не вмешиваться в ход равной игры.

При этом в первом периоде обозначили для игроков уровень судейской жесткости. В итоге каждая команда получила по два бесспорных удаления.

Тем не менее после матча шведы возмущались судейством. С одной стороны, это их эмоции от поражения. С другой – были два эпизода, когда канадский и американский арбитры прошли по грани, что шведов и задело.

– Для вас удивителен такой арбитраж американо-канадской бригады?

– Перед полуфиналом были определенные опасения, тем более что свежи вспоминания от Пхенчхана, когда в финале американец Лемелин придумал России в концовке удаление Калинина.

Но сейчас скажу, что нам грех жаловаться на арбитраж и полуфинала, и всех матчей пекинского турнира. В отличие от того же Пхенчхана.

Вспоминаю времена Андрея Васильевича Старовойтова, когда мы могли защищать свои интересы в судейском комитете и влиять на судейскую политику. Будем надеяться, что эти времена возвращаются.

Плюс Олимпиада проходит в стране, которая может позволить себе занять независимую позицию. Это мы увидели в том числе и по фигурному катанию, где нашу фигуристку Валиеву не смогли убрать с турнира, – сказал почетный вице-президент ФХР и бывший арбитр.