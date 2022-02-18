Брэд Ларсен: «Чинахов обладает превосходным броском. Каждый раз, когда он бросает, у него есть шанс забить»

Брэд Ларсен считает, что форвард «Коламбуса» Егор Чинахов обладает превосходным броском.

В матче против «Чикаго» (7:4) россиянин набрал 2 (1+1) очка. Он играл в звене с Максом Доми и Шоном Курали.

«Тройка, где выступают Макс и Чинни, играет реально хорошо. Они отлично катят, двигают шайбу, тот же Чинни обладает превосходным броском. Каждый раз, когда он бросает, у него есть шанс забить.

В целом я думаю, что в тройке Курали есть очень хорошее взаимопонимание. Когда с ними выступает Силлинджер, то химия тоже есть. А ведь он самый молодой игрок лиги, ему только 18 лет. При том, что он центрфорвард, и на этой позиции трудно выступать. Но парни находят возможность забивать, играют в энергичный хоккей, что нам очень помогает в конце тяжелого турне», – сказал главный тренер «Коламбуса».

Макс Доми: «Чинахов – прирожденный снайпер. Они с Силлинджером очень много работают»