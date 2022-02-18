Нападающий «Коламбуса» Макс Доми считает форварда Егора Чинахова прирожденным снайпером.

В матче против «Чикаго» (7:4) россиянин набрал 2 (1+1) очка. Всего на его счету 10 (6+4) очков в 39 играх регулярного чемпионата НХЛ.

«Всегда нужно помнить, что чемпионат длинный. Даже если не забиваешь, то всегда важно создавать голевые моменты, играть в правильный хоккей. И тогда однажды тебя прорвет.

Чинни – прирожденный снайпер, или вот мы играем с Силлинджером – он силовой универсальный форвард. У каждого есть свои сила и козыри. Просто иногда не получается забивать. Но ребята проходят через свой возраст, набираются опыта в НХЛ.

Конечно, они еще молодые. Вот я болтал с Силли перед матчем: «Слушай, это невероятно, что ты родился в 2000 году. А он меня поправляет: «В 2003-м». Я такой: «Боже мой!»

Но очень здорово и для них, и для нашей раздевалки, когда за нас играют эти парни с горящими глазами. Чинни и Силли очень много работают. И прикольно смотреть, как у Егора с каждым днем улучшается английский, и он начинает свободнее говорить», – сказал Доми.