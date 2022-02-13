Никитин о Буше: «Он лидер, но как случилось, так случилось. Я не юрист, по поводу его судьбы не могу ничего сказать»

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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвел итоги матча с «Ак Барсом» (2:3) на «Турнире на паузе», а также высказался касательно ситуации с форвардом Ридом Буше

«Мы сами себя убили удалениями, их было очень много. Тяжело рассчитывать на положительный результат в таком рваном ритме. Спишем это на перерыв. В принципе, особо расстраиваться некогда, у нас следующая игра, «Ак Барс» с победой.

Что касается Буше, это лидер, но как случилось, так случилось. Есть шанс у других ребят воспользоваться местом в большинстве, в ключевые моменты матчей. Я не юрист, не могу комментировать вопросы, в которых я некомпетентен. По поводу его судьбы не могу ничего сказать.

Козун и Шалунов сыграли первые матчи после долгого перерыва. У Брэндона, по сути, первая игра за полгода, он приехал к нам, готовился, и вся эта катавасия случилась. Мы знаем его сильные стороны, он может забить, но игровая практика приходит через матчи, ее не натренируешь. То же самое касается и Шалунова, плюс-минус полгода он не играл. Ему нужно войти в игровой ритм», – сказал Никитин.

Напомним, Буше получил 1 год тюрьмы условно при 4 годах испытательного срока за сексуальное насилие в отношении 12-летней девочки в 2011 году. На момент совершения преступления американцу было 17 лет.

Ранее «Локомотив» сообщил, что Буше находится в отпуске за свой счет.

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