Президент ИИХФ о хоккее 3 на 3 на Олимпиаде: «Уже заручились поддержкой ряда ведущих стран, включая Россию»

Теги ИИХФ олимпийский хоккейный турнир Р-Спорт Люк Тардиф Хоккей

Люк Тардиф сообщил, что Россия выступает за появление хоккея 3 на 3 на Олимпиаде.

«Мне нравится идея включения хоккея 3 на 3 в олимпийскую программу. Когда мы впервые заговорили об этом, все очень удивлялись. Но в ходе общения мы уже заручились поддержкой ряда ведущих стран, включая Россию.

Многие заинтересованы в развитии этой новой дисциплины. Понятно, что ее появление уже в программе Олимпиады-2026 практически исключено, но мы думаем уже и про следующие Игры.

Нужно заняться этим вопросом, иначе им займется кто-то другой. Я бы предпочел, чтобы хоккей 3 на 3 оставался в системе ИИХФ», – сказал президент ИИХФ.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные