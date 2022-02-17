Президент ИИХФ о хоккее 3 на 3 на Олимпиаде: «Уже заручились поддержкой ряда ведущих стран, включая Россию»

Люк Тардиф сообщил, что Россия выступает за появление хоккея 3 на 3 на Олимпиаде.

«Мне нравится идея включения хоккея 3 на 3 в олимпийскую программу. Когда мы впервые заговорили об этом, все очень удивлялись. Но в ходе общения мы уже заручились поддержкой ряда ведущих стран, включая Россию.

Многие заинтересованы в развитии этой новой дисциплины. Понятно, что ее появление уже в программе Олимпиады-2026 практически исключено, но мы думаем уже и про следующие Игры.

Нужно заняться этим вопросом, иначе им займется кто-то другой. Я бы предпочел, чтобы хоккей 3 на 3 оставался в системе ИИХФ», – сказал президент .