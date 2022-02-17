Тардиф о переносе хоккея на летнюю Олимпиаду: «Не думаю, что МОК пойдет нам навстречу, но мы представим ряд аргументов»

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Президент ИИХФ Люк Тардиф высказался касательно возможного переноса хоккейного турнира на летнюю Олимпиаду.

Ранее комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что пытается убедить МОК сделать это с середины 90-х.

«Мы обсуждали это с Международным олимпийским комитетом (МОК). Там говорят, что летом есть футбол, баскетбол. Я говорю: да, но нет накладки по графикам. Надо поглубже вникнуть в этот вопрос. Лига не хочет приостанавливать сезон, все хотят смотреть игры, а хоккеисты на Олимпиаде могут получить травмы.

Хоккей – зимний вид спорта, и я не думаю, что МОК пойдет нам навстречу, но мы представим ряд аргументов. Мы проведем обсуждение, но моя интуиция подсказывает мне, что этого не произойдет», – сказал Тардиф.

Впервые хоккейный турнир был сыгран именно на летней Олимпиаде – в 1920 году. Уже с 1924 года он проводился в рамках зимних Олимпийских игр.

Напомним, НХЛ решила не участвовать в Олимпиаде-2022 в Пекине из-за ситуации с коронавирусом.

Беттмэн заявил, что пытается убедить МОК перенести хоккей на летнюю Олимпиаду с середины 90-х

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