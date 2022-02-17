Тардиф о переносе хоккея на летнюю Олимпиаду: «Не думаю, что МОК пойдет нам навстречу, но мы представим ряд аргументов»

Президент ИИХФ Люк Тардиф высказался касательно возможного переноса хоккейного турнира на летнюю Олимпиаду.

Ранее комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что пытается убедить МОК сделать это с середины 90-х.

«Мы обсуждали это с Международным олимпийским комитетом (МОК). Там говорят, что летом есть футбол, баскетбол. Я говорю: да, но нет накладки по графикам. Надо поглубже вникнуть в этот вопрос. Лига не хочет приостанавливать сезон, все хотят смотреть игры, а хоккеисты на Олимпиаде могут получить травмы.

Хоккей – зимний вид спорта, и я не думаю, что МОК пойдет нам навстречу, но мы представим ряд аргументов. Мы проведем обсуждение, но моя интуиция подсказывает мне, что этого не произойдет», – сказал Тардиф.

Впервые хоккейный турнир был сыгран именно на летней Олимпиаде – в 1920 году. Уже с 1924 года он проводился в рамках зимних Олимпийских игр.

Напомним, НХЛ решила не участвовать в Олимпиаде-2022 в Пекине из-за ситуации с коронавирусом.

Беттмэн заявил, что пытается убедить МОК перенести хоккей на летнюю Олимпиаду с середины 90-х