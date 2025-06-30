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Сибрук стал тренером по развитию игроков «Калгари»

Брент Сибрук стал тренером по развитию игроков «Калгари».

Он будет работать с игроками «Флэймс» и фарма команды в АХЛ «Калгари Рэнглерс».

Олимпийский чемпион 2010 года, трехкратный обладатель Кубка Стэнли (2010, 2013, 2015) Брент Сибрук завершил игровую карьеру в марте 2021 года.

Он провел всю свою карьеру в «Чикаго». Всего в его активе 1114 матчей и 464 (103+361) очка в НХЛ.

После окончания игровой карьеры Сибрук работал в «Ванкувер Джайентс» из Западной хоккейной лиги, сначала в качестве временного помощника тренера, а затем перешел на должность тренера по развитию игроков.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Калгари»
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