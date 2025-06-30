Мериляйнен продлил контракт с «Оттавой» на год. Кэпхит – 1,05 млн долларов

Вратарь Лееви Мериляйнен подписал новый контракт с «Оттавой».

Срок одностороннего соглашения рассчитан на один год. Зарплата составит 1,05 млн долларов.

В минувшем сезоне НХЛ Лееви Мериляйнен провел 12 игр в регулярном чемпионате, отражая в среднем 92,5% бросков при коэффициенте надежности 1,99.