Хартли о 3:5 со «Спартаком»: «Авангард» доводил до совершенства детали системы на тренировках, нужно было увидеть это все в действии»

рассказал о пользе от товарищеской игры «Авангарда» со (3:5).

«В целом я доволен игрой. Мне понравилось то, как мы начали. И если учитывать то, что последний раз мы играли 9 января, а после этого лишь тренировались, в целом мы смотрелись неплохо.

Ребята работали хорошо, катались. Также можно отметить, что мы уступали в первом периоде со значительным счетом, но это следствие того, что Мишуров нервничал, это было заметно. Но понятно, он хочет выигрывать конкуренцию, может быть, перестарался где-то, немного не справился с эмоциями. Но он борется, и это, понятно, будет для него полезным опытом, потому что для любого игрока, начиная от молодого в академии и заканчивая опытным, – все стараются совершенствоваться. Мы стараемся обучить каждого и научить чему-то новому. Опыт иначе не получишь.

Хотели посмотреть, как наши ребята будут действовать, поскольку мы очень усердно тренировались, очень много работали. Мы доводили до совершенства какие-то маленькие нюансы и детали нашей системы, и сегодня нам нужно было увидеть это все в действии. Понятно, что были определенные ошибки, но хоккей состоит из ошибок. Если говорить от лица тренерского штаба, то что мы хотели увидеть, то и увидели», – отметил главный тренер .