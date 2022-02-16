Дмитрий Квартальнов: «Прекрасно знаем, в какой хоккей играет «Авангард». Посмотрим их матчи, но, думаю, ничего нового не найдем»

Теги Ак Барс Авангард Дмитрий Квартальнов КХЛ Стивен Кэмпфер Тимур Билялов Хоккей

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов поделился мыслями после победы над «Нефтехимиком» (6:2) на турнире в Казани.

– Хороший второй период, забили красивые голы, здорово, что поиграли – провели три матча. Есть моменты, которые надо улучшать, потихонечку вспоминаем, что делать.

До плей-офф осталась пара недель. Мы еще сыграем несколько матчей до плей-офф с «Нефтехимиком» и «Сибирью», так что пока идет подготовка.

– Четыре игрока «Ак Барса» завершили выступление на Олимпиаде. Когда их ждать в Казани?

– Не знаю, как будет с логистикой, но Стивен Кэмпфер 20 или 21 числа приезжает.

А с канадскими ребятами нет стабильной связи, у Кэмпфера-то ранний был матч, он сегодня написал. Надеюсь, они все приедут примерно в одни даты.

– Насколько вас беспокоит, что Тимур Билялов не играет в сборной России на Олимпиаде? Насколько это может быть проблемой?

– Конечно, хотелось бы, чтобы он играл.

Я предполагаю, что там и ледовой подготовки не очень много, потому что когда выходишь запасным на тренировку, нагрузки получаешь мало. Надеюсь, у нас будет время для него, хотя бы дней за 10 до старта плей-офф он вернется.

Россияне быстрее приедут, чем иностранцы – сразу на прямой самолет из Пекина в Москву. Будет пара матчей, в которых Тимур может сыграть, надеюсь, злее будет от этого.

– Стало известно, что в первом раунде плей-офф вы сыграете с «Авангардом». Как подготовиться к сопернику, который почти не проводит матчей сейчас?

– Посмотрим, думаю, мы и сейчас прекрасно знаем, в какой хоккей играет «Авангард». Они прекрасно знают, во что играем мы.

Конечно, мы посмотрим записи трех матчей, которые они провели в паузе. Но думаю, что ничего нового мы не найдем, – сказал Квартальнов.

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