Дмитрий Квартальнов: «Прекрасно знаем, в какой хоккей играет «Авангард». Посмотрим их матчи, но, думаю, ничего нового не найдем»

Главный тренер поделился мыслями после победы над «Нефтехимиком» (6:2) на турнире в Казани.

– Хороший второй период, забили красивые голы, здорово, что поиграли – провели три матча. Есть моменты, которые надо улучшать, потихонечку вспоминаем, что делать.

До плей-офф осталась пара недель. Мы еще сыграем несколько матчей до плей-офф с «Нефтехимиком» и «Сибирью», так что пока идет подготовка.

– Четыре игрока «Ак Барса» завершили выступление на Олимпиаде. Когда их ждать в Казани?

– Не знаю, как будет с логистикой, но 20 или 21 числа приезжает.

А с канадскими ребятами нет стабильной связи, у Кэмпфера-то ранний был матч, он сегодня написал. Надеюсь, они все приедут примерно в одни даты.

– Насколько вас беспокоит, что не играет в сборной России на Олимпиаде? Насколько это может быть проблемой?

– Конечно, хотелось бы, чтобы он играл.

Я предполагаю, что там и ледовой подготовки не очень много, потому что когда выходишь запасным на тренировку, нагрузки получаешь мало. Надеюсь, у нас будет время для него, хотя бы дней за 10 до старта плей-офф он вернется.

Россияне быстрее приедут, чем иностранцы – сразу на прямой самолет из Пекина в Москву. Будет пара матчей, в которых Тимур может сыграть, надеюсь, злее будет от этого.

– Стало известно, что в первом раунде плей-офф вы сыграете с «Авангардом». Как подготовиться к сопернику, который почти не проводит матчей сейчас?

– Посмотрим, думаю, мы и сейчас прекрасно знаем, в какой хоккей играет . Они прекрасно знают, во что играем мы.

Конечно, мы посмотрим записи трех матчей, которые они провели в паузе. Но думаю, что ничего нового мы не найдем, – сказал Квартальнов.