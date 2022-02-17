Александр Пашков: «У России по игре пока не клеится. Надо выбрать умный план, чтобы нейтрализовать шведскую тягомотину»

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Олимпийский чемпион Александр Пашков высказал мнение по поводу предстоящего полуфинального матча между сборными России и Швеции на Олимпиаде-2022.

«Шведы – традиционно тяжелый соперник для России. Думаю, их будет сложно обыграть, поэтому надо что-то придумывать.

У нашей сборной игра пока не клеится. Победа над Данией не вселяет уверенности, потому что по игре – если сравниваем с прошлыми матчами – ничего не поменялось.

У нас низкая результативность, если не брать матч с Чехией.

Поэтому говорить, что мы сможем обыграть шведов за счет атакующих действий, не приходится.

Здесь будет тактическая борьба: надо выбрать умный план, чтобы нейтрализовать шведскую тягомотину», – сказал Пашков.

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