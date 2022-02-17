Юкка Ялонен: «Для нас важно надежно играть в обороне. Как сборная России»

Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен высказался об игре команды на Олимпиаде-2022.

В полуфинале финны сыграют со сборной Словакии, выбившей из турнира команду США.

«На этой Олимпиаде мы довольно много забиваем. Дело в том, что нам удалось собрать много талантливых атакующих игроков. Мы всегда хотим забить, просто не всегда это удается сделать. Многое зависит от состава, и в этот раз нам удалось собрать всех лучших играющих в Европе хоккеистов.

Конечно, важно для нас и надежно играть в обороне. Как сборная России, которой очень сложно забить даже один-два гола.

17-летний ? Мы обращаем внимание, конечно, на Слафковски. Он не так здорово играет в финской лиге, но у него получается просто великолепной», – сказал Ялонен.