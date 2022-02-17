«Торпедо» – болельщикам: «Приносим извинения за то, что не смогли оправдать надежд и оказаться в числе участников Кубка Гагарина»

на официальном сайте извинилось перед болельщиками за непопадание в плей-офф.

«16 февраля совет директоров Континентальной хоккейной лиги принял решение не проводить оставшиеся матчи регулярного чемпионата и распределить места 16 команд, попадающих на данный момент в плей-офф, по проценту набранных очков от максимально возможного количества.

Хоккейный клуб «Торпедо» сожалеет о непривычно раннем окончании чемпионата и приносит извинения всем болельщикам за то, что не смогли оправдать надежд и оказаться в числе участников розыгрыша Кубка Гагарина. Наша команда рассчитывала бороться до последнего тура и дарить эмоции от накала борьбы, который в заключительной стадии чемпионата всегда максимально высокий.

К сожалению, сезон для нижегородской команды завершен. Мы благодарим вас за поддержку и с нетерпением ждем новых встреч на хоккее!

В связи с досрочным окончанием сезона хоккейный клуб «Торпедо» принял решение по взаимному согласию сторон расторгнуть контракты с рядом игроков команды, чтобы они могли получить практику в других чемпионатах. отправился в расположение клуба НХЛ «Каролина», Даниэль Заар, Теодор Леннстрем и продолжат свою карьеру в чемпионате Швеции.

С хоккеистами, которые будут необходимы «Торпедо» в следующем сезоне, достигнута договоренность об их возвращении в нижегородский клуб», – говорится на сайте «Торпедо».