Канадка Пулен – 1-й игрок в истории хоккея с голами в 4 финалах Олимпиад

Теги ИИХФ рекорды сборная Канады жен сборная США жен Олимпиада-2022 олимпийский хоккейный турнир жен Мари-Филип Пулен Хоккей

Форвард женской сборной Канады Мари-Филип Пулен забросила 2 шайбы в финальном матче женского олимпийского хоккейного турнира против США (3:0, второй период). 

Для 30-летней Пулен это уже 6-й и 7-й голы в финалах Олимпиад

В финальных матчах против США на Играх в Ванкувере-2010 (2:0) и Сочи-2014 (3:2 ОТ) Пулен делала дубли, забивая в том числе решающие голы. 

Также на ее счету шайба в ворота американок в финале Пхенчхана-2018 (2:3 Б).

Пулен – первый игрок в истории хоккея (как женского, так и мужского) с голами в 4 олимпийских финалах.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные