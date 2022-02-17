Канадка Пулен – 1-й игрок в истории хоккея с голами в 4 финалах Олимпиад

Форвард женской сборной Канады Мари-Филип Пулен забросила 2 шайбы в финальном матче женского олимпийского хоккейного турнира против США (3:0, второй период).

Для 30-летней Пулен это уже 6-й и 7-й голы в финалах .

В финальных матчах против США на Играх в Ванкувере-2010 (2:0) и Сочи-2014 (3:2 ОТ) Пулен делала дубли, забивая в том числе решающие голы.

Также на ее счету шайба в ворота американок в финале Пхенчхана-2018 (2:3 Б).

Пулен – первый игрок в истории хоккея (как женского, так и мужского) с голами в 4 олимпийских финалах.