Кочетков о «Торпедо»: «Реально стыдно, что не смогли порадовать болельщиков. Ходил домой пешком после игр, слышал, как фанаты обсуждают хоккей»

Голкипер Петр Кочетков ответил на вопросы касательно перехода из «Топердо» в систему «Каролины».

– Как развивалась ситуация с вашим отлетом в Северную Америку, после того как стало известно, что сезон для завершен досрочно?

– Еще до объявления окончательного решения о прекращении регулярного чемпионата было очевидно, что такая вероятность достаточно высока.

Большое спасибо «Торпедо», что пошли мне навстречу, разрешили во время паузы решать визовые вопросы.

Только прилетел, как стало ясно, что сезон продолжен не будет. Мой договор аренды, рассчитанный до 30 апреля, был разорван досрочно – и вот я лечу в США.

– Когда узнали, что вас ждет уже в текущем сезоне?

– Только сезон подвис, мы начали рассматривать все варианты.

Не хотелось закончить год в январе, поэтому мне сказали заняться документами. А после официального объявления было совместно решено лететь за океан.

– Ближайшие перспективы знаете?

– Сейчас в фарм-клуб «Каролины» – . Начну в , буду работать и пробиваться выше.

– Как думаете, в Нижнем будут за вас болеть, переживать?

– Очень крутые болельщики, которые обожают хоккей и ко мне хорошо относились.

Я жил рядом со стадионом, часто ходил после игр домой пешком и постоянно слышал, как фанаты обсуждают хоккей, как сильно переживают.

Мне реально стыдно, что мы не смогли их порадовать удачным выступлением. Очень больно прощаться с командой на такой ноте. Все игроки очень переживают.

Будем надеяться, что опыт будет использован правильно и Нижний получит команду, которая будет бороться за Кубок Гагарина.

Спасибо огромное этому замечательному городу, буду скучать по атмосфере в «Нагорном», – сказал Кочетков.